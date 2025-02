PSV, Bosz: “La Juve è un top club, sarà una gara difficile”

Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del PSV Bosz ha detto: “La Juve è un club top, noi giochiamo nell’Eredivisie per il titolo, ma la Juve è una grandissima società. Ho visto diverse loro partite, compresa quella contro il Como, e anche loro hanno avuto alti e bassi. È una squadra forte, con giocatori di grande qualità e sappiamo che sarà una gara difficile. Non ho mai paura, nemmeno domani e nemmeno cinque mesi fa. Sappiamo che possiamo ribaltare la situazione, domani scenderemo in campo per vincere. Se non ci riusciremo, ci sarà la gara di ritorno a Eindhoven, ma il nostro obiettivo è ottenere un risultato positivo fin da subito“.