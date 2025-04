Losapio: “Motta ha fatto poco per calarsi alla Juve con realismo”

Losapio ha parlato dell'ex allenatore della Juve, Thiago Motta: per il giornalista, il tecnico non sarebbe riuscito a calarsi nell'ambiente

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’ex allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco un estratto delle sue parole: “Il tecnico ha pagato con l’esonero colpe non solo sue, ma di sicuro non ha fatto moltissimo per immergersi nella nuova realtà con realismo. Se vuoi stare in una big devi arrivare agli obiettivi: se esci con il PSV Eindhoven, con l’Empoli, con il Milan in semifinale di Supercoppa e poi ti fai scavalcare dal Bologna, ecco che Torino non è il posto dove stare. Se vuoi arrivare in Europa con l’Atalanta non c’è nessun problema, con rispetto parlando. Thiago era fuori da tutto a fine marzo e sembrava senza più un esercito da comandare, che lo volesse o no”.

Losapio: “Tudor sa che si vive di risultati”

Il giornalista ha anche aggiunto: “Tutti quanti vivono di risultati, nel calcio. Basti pensare che Ranieri, dopo avere vinto la Premier a Leicester, è stato esonerato nell’anno successivo. Quindi è normale pensare che l’inizio di Igor Tudor sia incoraggiante – per i tre punti, per il gioco meglio ripassare più avanti, ma dopo una settimana impossibile chiedere di più – e che le scelte possano essere di discontinuità ma interessanti: difesa a tre, Yildiz di nuovo centrale nel progetto, Nico Gonzalez a tutta fascia quando ha sempre giocato da esterno d’attacco o seconda punta. La speranza di vedere anche un Koopmeiners rivalutato è ancora in soffitta, ma vincere è l’unica cosa che conta e questo è quanto. Quello che sa benissimo Tudor e che non sapeva benissimo Thiago Motta“. Leggi anche le parole di Caressa su Thiago Motta <<<