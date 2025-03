Caressa: “Juve di Motta come il suo Bologna, non dovrebbero essere sorpresi”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Fabio Caressa è tornato a parlare della Juve di Thiago Motta: le sue parole

Secondo alcuni sarebbe dovuto essere la soluzione ad ogni male della Juve e invece l’avventura in bianconero di Thiago Motta è finita in malo modo, tra risultati deludenti e i fischi dei tifosi allo Stadium. Cosa c’è che non è andato? Dove è stato il problema che ha portato a tutto questo? Ora la Vecchia Signora ha deciso di ripartire da Igor Tudor, un ex Juve che conosce bene l’ambiente ed è pronto a dare una scossa allo spogliatoio in questo finale di stagione. Non tutti, però, sono sorpresi dall’andamento dei bianconeri con il vecchio allenatore.

Juve, le parole di Caressa su Thiago Motta

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Fabio Caressa ha detto: “La Juventus di Motta è perfettamente sovrapponibile al Bologna di Motta, quindi se tu l’avessi conosciuto a Bologna non dovresti essere sorpreso. Sapevi che allenatore era. Con Tudor c’è già stato un cambio filosofico rispetto a Motta, è stato cercato il pallone più lungo meno il possesso palla. Sai che Thiago Motta era quell’allenatore, uno che cambiava capitani e che non aveva grandi rapporti all’interno dello spogliatoio oppure non lo conoscevi“. Nel frattempo arriva un aggiornamento sulla panchina bianconera: Mancini alla Juve? Di Marzio sgancia la bomba <<<