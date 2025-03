Juve, Ceravolo: “Tra Thiago Motta e giocatori non c’era feeling”

Franco Ceravolo ha parlato dell'allenatore Thiago Motta: per l'ex dirigente della Juve, tra il tecnico e i giocatori non c'era più feeling

Intervistato a Radio Bianconera, Franco Ceravolo ha parlato dell’ex allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Non c’era più gran feeling tra Motta e i calciatori, sono cose che erano sotto gli occhi di tutti e dispiace che si sia creata una situazione del genere, ma è un dato di fatto. Contro il Genoa si è visto un atteggiamento diverso dai giocatori, sul gioco non possiamo ancora esprimerci, ma credo che Tudor abbia portato qualche certezza in più al gruppo. Cercherà di giocarsi le proprie possibilità per rimanere a Torino e credo che abbia anche le carte in regola per riuscirci, oltre ad essere un allenatore preparato come dimostrano le sue tante esperienze in Italia e all’estero, è anche carismatico”.

Ceravolo: “Il cambio di allenatore scatena una reazione nei giocatori”

Inoltre, sul cambio di guida tecnica, l'ex dirigente della Juventus ha aggiunto: "Quando c'è un cambio di allenatore c'è quasi sempre una reazione da parte dei giocatori, la scelta di cambiare dà sempre qualcosa di diverso a livello di motivazioni, soprattutto di chi magari in precedenza era stato messo un po' in disparte, e le motivazioni sono indispensabili nel calcio. È chiaro che a professionisti di un certo calibro le motivazioni non dovrebbe darle nessuno, i giocatori sanno già cosa serve per rendere al massimo, però è altrettanto vero che un allenatore trainante e motivatore può incidere nello spogliatoio e dare al gruppo quel quid in più".