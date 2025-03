Losapio: “La Juventus ha alzato il pressing per Kolo Muani”

Andrea Losapio ha parlato dell'attaccante della Juve, Randal Kolo Muani e dei possibili piani del club per trattenere il giocatore a Torino

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato delle possibili strategie della Juventus per poter trattenere anche nella prossima stagione l’attaccante Randal Kolo Muani. Ecco le sue parole: “La Juventus sta già alzando il pressing per Kolo Muani. Il centravanti, MVP del mese di febbraio per la Lega Serie A, ha avuto un impatto fantastico con la sua nuova realtà. Determinando e dimostrando di valere i soldi spesi dal Paris Saint Germain non più tardi di un anno e mezzo fa. Circa 95 milioni che vengono ammortati nei cinque anni di contratto. Quindi per ogni bilancio il PSG porta in detrazione circa 19 milioni di euro. In soldoni, cosa significa? Che per non incappare in una minusvalenza servono 57 milioni di euro da versare a giugno per acquistarlo”.

Losapio: “La Juve chiederà un ulteriore prestito”

Il giornalista ha proseguito: “È difficile pensare che la Juventus possa farlo. Più probabile un ulteriore prestito oneroso – quest’anno la cifra era bassa, 1,5 milioni, ma tutte le altre spese erano davvero molto alte – con un obbligo di riscatto a certe condizioni (l’arrivo in Europa?) per spalmare su ancora più stagioni l’investimento che, del resto, è già in essere. La cifra a cui la Juventus sta pensando è intorno ai 45 milioni, più 5 di bonus facili e 5 di bonus più difficili, per arrivare intorno ai 55.Così facendo ci sarebbe già una plusvalenza di 7 milioni per il PSG perché a bilancio per 38 milioni nell’estate 2026, più il risparmio per l’ingaggio – prende 8 milioni all’anno, netti, il doppio lordi – per un giocatore che Luis Enrique ha messo fuori rosa non più tardi di qualche settimana fa”. Leggi anche le ultime sulla volontà di Kolo Muani per il futuro <<<