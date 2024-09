Longhi: "Della Juventus l'unica vittoria italiana in Champions..."

Longhi è ritornato sulla settimana di Champions delle italiane: il giornalista ha ricordato che l'unico successo è stato quello della Juve

La Juventus di mister Thiago Motta ha aperto e chiuso la serie di vittorie delle italiane nella prima giornata della nuova Champions League. Infatti, i bianconeri si sono imposti per 3-1 sul Psv Einhoven, squadra al vertice del campionato olandese. Stesso risultato, ma in negativo, è stato rimediato da un Milan del sempre più traballante Paulo Fonseca, illusosi, come tutti i tifosi, dopo il momentaneo vantaggio siglato dopo appena 3′ minuti da Christian Pulisic. Dopodiché sono arrivati tre pareggi, tutti a loro modo onorevoli: il Bologna di ritorno nella competizione dopo oltre sessanta anni, ha pareggiato a reti bianche contro lo Shakthar Donetsk, seguiti in ordine temporale da Inter e Atalanta, che hanno fatto lo stesso contro Manchester City e Arsenal. Nel suo editoriale su Sportmediaset, Bruno Longhi ha analizzato il primo passo del cammino delle italiane: di seguito il suo estratto relativo a quello della Juventus.

Le parole di Longhi su Juventus-Psv

“La Juventus è l’unica delle nostre che ha archiviato in scioltezza il ritorno in Champions: ha impreziosito il suo successo con la gemma “alla Del Piero” del suo nuovo numero 10, Kenan Yildiz, ma ha avuto il compito facilitato dalla assoluta inadeguatezza difensiva del PSV, squadra dominante nel campionato olandese, ma che non possiede l’accortezza tattica per sopravvivere in Europa di fronte all’organizzazione dei bianconeri. La Juventus è tra le prime in classifica e ha dalla sua un girone non proibitivo in cui l’apice della difficoltà è rappresentato dal Manchester City che affronterà in casa il prossimo 11 dicembre”.