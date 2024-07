Longari: “Thuram sarebbe un grande colpo per la Juve”

Gianluigi Longari, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile colpo Thuram.

Gianluigi Longari, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole: “Sarebbe un colpo da maestro riuscire a battere la concorrenza e assicurarsi Kephren Thuram, il cui potenziale non è ancora pienamente riconosciuto. Dotato di qualità fisiche e tecniche, il figlio d’arte ha tutte le carte in regola per imporsi come elemento dominante in qualsiasi contesto. La situazione contrattuale favorevole offre alla Juventus l’occasione unica di acquisirlo a un prezzo decisamente inferiore al suo reale valore di mercato. Valorizzato in un contesto di squadra che si prevede funzioni come il Bologna della passata stagione, il giocatore del Nizza può diventare un’arma letale”.