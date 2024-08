Longari: “Koopmeiners alla Juventus è diventato un giallo”

Gianluigi Longari ha analizzato la situazione relativa a Teun Koopmeiners: sul suo futuro alla Juve sembra esserci ancora molta incertezza

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Gianluigi Longari ha disaminato la situazione relativa al centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners. I prossimi giorni potrebbero infatti essere molto importanti per determinare il futuro del calciatore, ambito dalla Juventus che però non riuscirebbe a sbloccare ancora l’operazione.

Longari: “Operazione Koopmeiners come una telenovela”

Ecco cosa ha scritto: “Alla Juventus sono infine collegati due gialli di mercato che attendono la loro risoluzione. Il primo riguarda Koopmeiners, e più che un romanzo ha le sembianze di una telenovela. Le (lecite) rimostranze di Percassi hanno messo in discussione l’esito di una trattativa che alla fine dovrebbe trovare il semaforo verde, peraltro a condizioni economiche più che soddisfacenti per un’Atalanta che sarebbe poi chiamata a mettere il punto esclamativo sulla propria estate. Per tranquillizzare il fuoriclasse che ha sulla panchina, e per dimostrare ancora una volta che nonostante le ingerenze di terzi, a Bergamo il lavoro sul campo ha un valore più importante di ogni genere di “ricatto”.