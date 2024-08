Longari: “La Juve guarda con attenzione al mercato degli esterni”

Gianluigi Longari, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Gianluigi Longari, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sui bianconeri: “Nico Gonzalez, corteggiato e sempre considerato intoccabile dalla dirigenza gigliata per stessa ammissione del Direttore Sportivo Pradè. La Juventus guarda al mercato degli esterni con enorme attenzione, ma come spiegato da Alfredo Pedullà, in questa fase del mercato ha altre priorità alle quali andare ad ottemperare. Si tratta del difensore e del trequartista, e le prime scelte sulle nostre frequenze sono chiare da tempo. Infatti Todibo non ha preso in considerazione le pur numerose manifestazioni di interesse che sono state palesate al Nizza, e Koopmeiners dal mese di gennaio è l’obiettivo primario di Giuntoli condiviso con Thiago Motta. Pazienza se per arrivare a concretizzare si passa attraverso sacrifici come quello di Soulè. A Torino sono convinti che ne varrà la pena, ed i conti si potranno fare solo alla fine”.