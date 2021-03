Locatelli vuole solo la Juve: l’accordo è vicino

Il centrocampista del Sassuolo è sempre più rivolto verso i bianconeri

redazionejuvenews

Manuel Locatelli sembra essere il giocatore perfetto per la Juventus del futuro. Dopo una stagione in cui ha trovato il suo posto con il Sassuolo, affilando prestazioni sempre più convincenti, il centrocampista si è fatto notare anche in Nazionale, dove la dirigenza della Juve è sempre più convinta di portarlo a Torino a giugno prossimo e puntare sulle sue qualità tecniche. Sembra che il giocatore ha già un accordo tacito con la società bianconera da settembre scorso, quando la Juve era già sulle sue tracce. Inoltre pare che il Sassuolo non ha intenzione di mettersi per traverso e chiede quindi 40 milioni di euro per lasciarlo andar via.

Il gol contro la Bulgaria in Nazionale ha accresciuto il desiderio della Juventus di vedere Locatelli nella rosa bianconera della prossima stagione. A metterci il carico sono anche i tifosi che è bastato un repost per far sognare un centrocampo dove il giovane talento può prendere le redini del reparto e riscattare una stagione deludente da ogni punto di vista. Infatti, le colpe dell'uscita prematura dalla Champions League contro il Porto e i numerosi passi falsi in Campionato sono state rivolte principalmente al centrocampo, un reparto che non ha mai fatto la differenza e ha fatto emergere diverse problematiche di gestione e di carenza tecnica.

Sicuramente oggi non possiamo immaginare come sarà composto il centrocampo della Juventus per la stagione 2021/22. Ma possiamo sicuramente dire che subirà una vera e propria rivoluzione. I primi che potranno lasciare la maglia bianconera saranno Rabiot e Ramsey, i due non sono mai stati decisivi in questi due anni in casa Juve, e potrebbero lasciare il posto a nuovi giocatori, tra cui Manuel Locatelli. Sono due anni che il giocatore è un punto fermo del Sassuolo di De Zerbi, collezionando prestazioni dall'alto spessore tecnico. Chissà se proprio il centrocampista, classe 1998, sarà il nuovo Marchisio o il nuovo Pirlo.