Locatelli reposta Marchisio, i tifosi: “È già della Juve”

redazionejuvenews

La Juventus è alla Continassa, dove a ranghi ridotti Andrea Pirlo sta preparando la ripresa del campionato, che vedrà i bianconeri affrontare il sabato prima di Pasqua il Torino nel derby, in programma allo Stadio Grande Torino. I bianconeri dovranno mettersi subito alle spalle la clamorosa sconfitta maturata in casa nell'ultima giornata prima della sosta per le Nazionali contro il Benevento, dopo la quale i bianconeri hanno forse detto addio alle residue speranze di conquista del decimo scudetto consecutivo: il distacco dall'Inter è infatti di dieci punti, e visti il calendario delle due squadre e il ritmo che stanno tenendo, sembra difficile che la squadra del tecnico bresciano possa recuperare il distacco fino a qui maturato.

La Juventus dovrà comunque cercare di vincere tutte le partite da qui alla fine della stagione, in modo da non rimanere invischiata nella lotta per i posti in Champions League: dopo l'uscita contro il Porto nel doppio scontro degli ottavi di finale, i bianconeri non possono mancare di centrale la qualificazione all'Europa che conta, dal momento che comporterebbe dei grandi disagi sia dal punto di vista economico che da quello sportivo, con molti calciatori che potrebbero non accettare di non disputare per una stagione l'Europa che conta.

Proprio in vista della prossima stagione il dirigente bianconero Fabio Paratici sta lavorando per migliorare la squadra e per colmare quelle lacune che in quest'annata sono sembrate evidenti nella squadra di Andrea Pirlo: il Chief Officier cercherà da subito di rinforzare il centrocampo, e in questo senso sono molti i nomi che circolano. Dal francese Aouar, con il quale pare ci sia già un principio di accordo, al francese Pogba, passando per Locatelli: molti sono i nomi sul taccuino del dirigente, con il calciatore italiano che sembra il più indicato ad essere il primo colpo per la prossima stagione. Lo stesso Locatelli, dopo il gol in Nazionale, ha repostato sul suo profilo Instagram una Storia di Claudio Marchisio che esultava per il suo gol, scatenando le fantasie dei tifosi bianconeri che sperano possa rappresentare l'erede dell'ex numero 8.