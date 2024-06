Locatelli (CTS): “Serie A con il pubblico nella prossima stagione? Me lo auguro”

Il coordinatore del CTS ha parlato

[fncvideo id=660747 autoplay=true] TORINO – Franco Locatelli, coordinatore del CTS, ha parlato in merito di un eventuale ritorno dei tifosi negli stadi in Italia (sia agli Europei itineranti sia nella prossima stagione di Serie A) ai microfoni di “Radio Anch’io lo Sport”. Queste le sue parole: “Verrà fatto ogni sforzo per tenere la partita inaugurale degli Europei a Roma e di tutte le altre partite. Il CTS può dare tutto il supporto tecnico possibile poi la scelta è politica. Sarebbe auspicabile che la UEFA ci lasci più tempo perché è difficile fare una previsione in una settimana. Io credo che se riuscissimo a prendere una decisione sui primi giorni di maggio, potremmo prendere una decisione migliore. Fare delle previsioni a due mesi di distanza è impegnativo. Serie A con il pubblico nella prossima stagione? Me lo auguro perché riaprire gli stadi vorrà dire che avremmo fatto ripartire altri aspetti della vita sociale”.

A proposito di Juventus ha parlato al termine del match vinto contro il Genoa il tecnico Andrea Pirlo in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Avevamo interpretato bene la gara, eravamo partiti con l’atteggiamento giusto, sembrava tutto facile, poi a fine primo tempo abbiamo subito questa occasione per mancanza di concentrazione e poteva costarci caro. Siamo tornati in campo volendo fare la partita, ma ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato, non riuscendo poi a sfruttare alcune occasioni che potevano farci condurre la partita in modo un po’ più tranquillo. Purtroppo ci siamo complicati la vita in alcune partite che sulla carta sembravano più abbordabili e abbiamo perso punti per strada. Oggi non è stato così perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e sembravamo in dominio del gioco, invece qualche disattenzione ci ha portato a faticare un po’ più del dovuto”.