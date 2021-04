Pirlo: “Mi sento sempre sotto esame e lavoro per migliorare. Un voto alla mia stagione? 6 di stima”

Le parole di Pirlo

TORINO - Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa. Queste le sue parole: "Analisi partita? Avevamo interpretato bene la gara e sembrava troppo facile, a fine primo tempo non siamo stati concentrati ed abbiamo subito l'occasione di Pjaca. Siamo rientrati in campo per giocare meglio ma ci siamo abbassati troppo. Arrabbiatura Ronaldo senza gol? Normale che ci teneva a fare gol soprattutto quando la partita si era messa in una certa maniera, quindi sono cose normale che capitano. Dialogo con Chiellini? Stavamo pensando di cambiare modulo durante la gara. Capitato a me l'anno difficile? Purtroppo è capitato in qualche partita in cui abbiamo perso punti per strada e ci siamo complicati la vita. Oggi non è stato così dopo il primo tempo ma poi qualche disattenzione ci ha fatto pagare più del dovuto.