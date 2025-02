Kelly: "La Juve ha una storia enorme. Sulle caratteristiche..."

Lloyd Kelly, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del primo approccio con Motta.

Lloyd Kelly, nuovo calciatore della Juventus, appena arrivato nel calciomercato invernale, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche a JTV. Ecco le sue parole: “È una sensazione straordinaria far parte di questo club. La Juventus ha una storia enorme in Italia e ogni giocatore sa cosa significa indossare questa maglia. Sono orgoglioso di essere qui e non vedo l’ora di iniziare nel modo giusto. Sono un giocatore aggressivo, mi piace difendere e vincere i duelli uno contro uno. Amo prendermi dei rischi, ma sempre con l’obiettivo di mantenere la porta inviolata. Darò tutto in allenamento e in partita”.

Su Motta

"Ho parlato con lui questa mattina, è stata una conversazione breve perché è stata una giornata intensa. Sono sicuro che avremo tempo di sederci e discutere. Tutto è successo in fretta, ora voglio adattarmi al calcio italiano. La Seriie A? Sono entusiasta, sarà un'esperienza diversa e dovrò adattarmi velocemente. È una sfida che non vedo l'ora di affrontare, ci metterò tutto il mio cuore".