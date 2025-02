Nicolini controcorrente: “Il bilancio di Motta alla Juve è positivo”

Carlo Nicolini ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per il tecnico, il bilancio complessivo in bianconero sarebbe positivo

Intervistato per CN24, Carlo Nicolini, ex allenatore e dirigente dello Shakhtar Donetsk, ha parlato del lavoro del tecnico Thiago Motta alla Juventus. Ecco le sue parole: “Per me comunque sia si tirano alla fine le somme, ma per ora è un bilancio positivo perché la Juve ha intrapreso una rivoluzione e ci vuole tempo. Forse ci sta mettendo un po’ troppo a far rendere chi è arrivato durante il mercato estivo e i troppi infortuni iniziali sono dovuti in parte anche a qualcosa che non ha funzionato nello staff. Ma il tipo di gioco, la consapevolezza e la nuova strada intrapresa al momento sono note positive per il futuro. Manca qualche vittoria, altrimenti la Juve sarebbe in linea con quello che ci si aspettava a inizio stagione. Poi, se va avanti anche in Champions, credo che per la squadra di Thiago Motta si possa considerare una stagione positiva”.

Nicolini: “Kolo Muani grande colpo. Alberto Costa una scommessa”

Inoltre, sulla campagna acquisti invernale della Juventus, l’allenatore ha detto: “Kolo Muani è un gran colpo, serviva qualcuno in quella posizione visto che non stavano arrivando i gol. E’ un acquisto azzeccato. Sugli altri mi stupisce la tempistica, ci hanno messo un mese per prendere dei centrali. Io capisco che non sia semplice fare mercato, ma Bremer si è fatto male a ottobre, all’apertura del mercato un centrale doveva essere già a disposizione del mister, mentre invece arrivano solo ora.

Visto cosa è successo quest'anno con i nuovi acquisti speriamo non ci mettano tanto tempo ad integrarsi. Alberto Costa è una scommessa, gli altri non sono espertissimi e vengono da un altro campionato dal punto di vista tattico, se è vero che hanno qualità bisogna sperare che riescano da subito a mostrarla. A livello numerico la Juve, con questi acquisti dietro, è più coperta e anche i centrocampisti giocano nel loro ruolo e pensano maggiormente a creare gioco. Dovrebbe il tutto rendere più facile la situazione".