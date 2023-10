Mercato Juve, occhi su Hojbjerg e Thuram. Idea Bernardeschi-bis

Primo Pogba e ora Fagioli : la Juve rischia di perdere due centrocampisti per motivi extra campo nel giro di pochi mesi. Per Massimiliano Allegri questo rischia di essere un grosso problema , dato che la squadra si ritroverebbe di colpo con la coperta molto corta.

L'idea di acquistare un centrocampista a gennaio era già nell'aria, ma ora è diventata una priorità. I due nomi in cima alla lista sono quelli di Hojbjerg del Tottenham e Thuram del Nizza.

Allo stesso tempo se la Vecchia Signora dovrà impiegare il proprio budget a centrocampo, allora non potrà farlo in attacco. Niente Berardi o Sudakov, troppo costosi. L'ultima idea potrebbe quindi essere il ritorno in prestito di Bernardeschi, ora al Toronto.