Allegri sceglie Nonge: sarà lui il sostituto di Pogba e Fagioli

Il tecnico bianconero si ritrova in emergenza a centrocampo vista la squalifica dei due giocatori ed ha chiamato un giovane dalla Next Gen

La Juventus scenderà domani sera in campo contro il Milan, nella partita valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri arrivano con qualche problema in mezzo al campo, oltre alle defezioni in difesa, dovuto alla squalifica di Fagioli, che si somma a quella ricevuta da Paul Pogba. Due assenze che hanno lasciato Allegri con una forte emergenza in mezzo al campo, risolta, almeno fino al mercato di gennaio, con la promozione di un giovane dalla Next Gen.