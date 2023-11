Lippi: “Scudetto? Juventus ed Inter sopra le altre. Senza le coppe…”

Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della lotta Scudetto con l'Inter.

Ecco le sue parole sulla Vecchia Signora, che dopo la sosta dovrà giocare la gara decisiva contro i nerazzurri, match fondamentale e decisivo per la lotta Scudetto: "I bianconeri e l'Inter danno l'impressione di essere superiori alle altre, ma non darei già per vinte Milan e Napoli, sono convinto che torneranno a ridosso della vetta della classifica.