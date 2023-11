Vieri: “La Juventus mi ha introdotto nel grande calcio, su Lippi…”

Christian Vieri, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del rapporto con Lippi.

Christian Vieri , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua a Radio Serie A. Ecco le sue parole: "La Juventus invece mi ha introdotto nel grande calcio. Grandi allenatori, grandi dirigenti, una squadra fenomenale piena di talento. Con loro mi sono fatto tantissime risate, c’era un grande gruppo.

Quell’anno siamo arrivati io, Amoruso, Iuliano, Montero, Boksic e Falcioni. Noi 4 eravamo sempre insieme, dalla mattina alla sera. Ricordo un particolare: l’allenamento era alle 14.30, in ritardo si pagava una multa. Un giorno ho deciso di presentarmi al campo in anticipo, alle 14.

Quando sono arrivato, ho visto che tutti erano in palestra ad allenarsi da ore. Avere compagni così ti fa capire che hai tutto per diventare quello che vuoi, dipende sempre da te. Con Lippi ho avuto una discussione, ma è stato solo un battibecco, non è successo niente".