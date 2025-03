Legrottaglie: "Tudor alla Juve ogni tanto aveva i suoi 5' minuti..."

Nicola Legrottaglie ha parlato dell'ex compagno di squadra alla Juve, Igor Tudor, raccontando un aneddoto durante la carriera da calciatore

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus e oggi dirigente sportivo, ha ripercorso diversi momenti della sua carriera. Tra questi, un ricordo riguardante Igor Tudor, oggi vicinissimo alla Juve nel ruolo di allenatore, e Pavel Nedved, recente dirigente dei bianconeri. Ecco le sue parole: “Alla Juventus il più disciplinato era Nedved, alle 9 di sera era già a letto. Camoranesi era estroso e buono. E poi Tudor: ogni tanto in allenamento gli venivano i 5 minuti, si toglieva la casacca e se ne andava”.

Legrottaglie: “Ho perdonato Mazzone. Scudetto? La pizza la punto su Conte”

Inoltre, sulla sua esperienza con i suoi diversi allenatori, l'ex calciatore ha aggiunto: "Ho perdonato tutti, anche Mazzone. Brava persona ma con me si è comportato male, mi dava sempre la colpa di tutto. A distanza di anni sono convinto che anche quell'esperienza negativa mi abbia fatto crescere. Come allenatori ho avuto il top del top: Lippi, Capello, Allegri, Trapattoni in Nazionale. Zaccheroni mi piaceva un sacco, Delneri mi ha insegnato un calcio diverso, Ranieri mi ha fatto rinascere alla Juve. Non mi stupisce stia facendo lo stesso con la Roma". Infine, sulla corsa Scudetto, Legrottaglie ha aggiunto: "L'Inter ha qualcosa in più, ma Atalanta e Napoli sono senza coppe. Punto una pizza su Conte".