Lega Serie A, le statistiche della seconda giornata: Vlahovic protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato i record della seconda giornata di campionato, con Vlahovic protagonista. Ecco la nota: "Il Verona ha vinto le prime due partite di campionato per la terza volta nella sua storia in Serie A; ci era riuscita anche nel 1984/85 e nel 2020/21 - in quest’ultimo caso la prima vittoria arrivò proprio contro la Roma (3-0 a tavolino).

Christian Pulisic è diventato il 5° giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con il Milan in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Oliver Bierhoff, Andriy Shevchenko, Mario Balotelli e Jérémy Ménez. Dal suo esordio in Serie A TIM (agosto 2021), Olivier Giroud è il giocatore del Milan che ha realizzato più gol nella competizione (27 reti per il francese).