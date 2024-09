Juve, Afena Gyan già pronto per la prima squadra? Montero ha paura…

La Juve Next Gen si gode Afena Gyan, autore dell'unico gol bianconero contro il Catania: le parole di Montero

Savona e Mbangula sono soltanto gli ultimi di una lunga serie di giocatori che sono passati dalla Juve Next Gen alla prima squadra. Un processo che avviene sempre più spesso e che sottolinea il grande lavoro del progetto bianconero, che sforna nuovi talenti anno dopo anno. L’esempio più lampante è Yildiz, diventato così centrale per la Vecchia Signora da essere stato premiato con la maglia numero 10 di Alessandro Del Piero. Ma ora c’è un altro talento in rampa di lancio, parola dell’allenatore della Next Gen Montero.

Juve, le parole di Montero su Afena Gyan

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro il Catania Montero ha detto: “I nuovi arrivati si stanno adattando al gruppo. Luis arriva da fuori, Felix arrivava già dall’Italia, Faticanti è storico della Roma, gioca in Nazionale. Tutti i nuovi hanno qualità e serviranno alla Juve per il futuro. Afena Gyan è un ragazzo simpatico, allegro, speriamo che contagi con la sua allegria. In un calcio così serio, sarà che sono sudamericano, bisogna rilassarsi. Nella vita ci sono cose più importanti. Bisogna avere la responsabilità giusta. Lui è un valore aggiunto, ha giocato alla Roma, alla Cremonese, speriamo che ci duri un po’ di più per le qualità che ha che se no se lo portano su“.