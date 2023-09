Lecce, il presidente Sticchi Damiani è sicuro: “Juve? Sfida impari”

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo la Juve si prepara a sfidare il Lecce , la più grande sorpresa di questo inizio di stagione. La squadra di D'Aversa è infatti terza in campionato , un punto davanti ai bianconeri di Allegri. La partita in programma martedì alle 20:45 sarà quindi un vero e proprio scontro diretto .

Intervenuto a Radio Anch'io Sport, il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha detto: "Andrò a Torino, quando posso cerco sempre di stare vicino alla squadra. Il dato della classifica è una semplice curiosità, siamo solo all'inizio del campionato e per noi andare in uno stadio così prestigioso per metterci in mostra contro una squadra importante è una opportunità che spero i ragazzi sappiano cogliere. Poi sulla carta la sfida è impari".