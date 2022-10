Le probabili formazioni di Lecce-Juve: Vlahovic out? Pronti Milik e Kean

Domani alle 18 la squadra bianconera scenderà in campo al Via del Mare contro i giallorossi nel dodicesimo turno del campionato di Serie A

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta del Da Luz contro il Benfica, che ha sancito la prematura eliminazione dalla Champions League, la Juventusriparte dal campionato. Domani alle 18 la squadra bianconera affronterà il Lecce al Via del Mare, nel secondo tre anticipi del sabato di Serie A. Una partita importante per la squadra di Allegri, che deve riscattare in qualche modo la disfatta europea. Ma sarà un match importante anche per il Lecce, che è scivolato al diciassettesimo posto e ha bisogno di punti. Ma quali sono le probabili formazioni?

Allegri dovrebbe mantenere il 3-5-2 delle ultime uscite. Davanti alla porta di Szczesny il trio difensivo dovrebbe essere composto da Danilo, Bonucci e Rugani, anche se gli ultimi due restano in ballottaggio con Gatti e Alex Sandro. Sulle fasce sembrano sicuri del posto Cuadrado e De Sciglio. In mezzo ci sarà Locatelli in regia, con Rabiot e McKennie, favorito su Miretti. In avanti resta il dubbio sulle condizioni di Vlahovic: dall'inizio potrebbero partire Milik e Kean.

La squadra di Baroni scenderà in campo con il consueto 4-3-3. Falcone è la sicurezza tra i pali. Nella linea difensiva ci sono due ballottaggi: al centro Pongracic è avanti su Umtiti, a sinistra Pezzella in leggero vantaggio su Gallo, le certezze sono Baschirotto e Gendrey. Nessun dubbio a centrocampo con Gonzalez, Hjulmand, Askildsen. In avanti Banda è insidiato da Di Francesco e Oudin per completare il tridente con Ceesay e Strefezza.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Strefezza. All. Baroni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri