Cobolli Gigli: “Pogba e Di Maria acquisti sbagliati, Allegri errore di Agnelli”

"La difesa ha ceduto, alcuni giocatori della Juve rendono come in passato, ed il primo che mi viene in mente è Cuadrado. La squadra ha preso due gol in modo ridicolo contro il Benfica. Negli ultimi venti minuti alcuni ragazzi hanno dimostrato il loro valore e il loro potenziale, Iling è stata una vera sorpresa. Questo è l'unico lato positivo in una situazione decisamente negativa, anche perché la Champions era un’abitudine per la Juve. C’è qualcosa che non funziona. Sono stati presi i calciatori sbagliati, tra cui Di Maria e Pogba. Quest’ultimo non ha voluto operarsi ed ora sta pagando le scorie dell’infortunio. Sono due giocatori prestigiosi per il loro nome, ma per adesso non hanno offerto il loro contributo e non so se lo faranno in futuro".