Mercato Juve | Accordo chiuso e primo colpo, si attende solo l’annuncio

La Juventus dice definitivamente addio alla possibilità di qualificarsi agli ottavi di Champions e ore dovrà lottare con le unghie e con i denti per agguantare almeno l'Europa League. "Fallimento in Champions? Vinciamo l'Europa League", queste le parole di Allegri nel post partita di Lisbona. Il problema è che arrivare terzi nel girone non è così scontato.