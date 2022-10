Juve, cambio al vertice: arriva uno di questi tre direttori sportivi

Non sarà facile superare, anche psicologicamente, questo periodo catastrofico della Juventus. Allegri ha provato a mettere una toppa: "Fallimento in Champions? Vinciamo l'Europa League". Come a dire, la stagione è ancora lunga, possiamo ancora raddrizzarla. Non accadeva da 9 anni di uscire già nella fase a gironi e ricordiamo che c'è ancora da conquistare il terzo posto per garantirsi quantomeno la permanenza nell'"Europa minore".

Elkan ha cominciato a mettere in discussione il lavoro svolto sul mercato dalla dirigenza. Dopo 700 milioni di aumento di capitale in un periodo ristretto e la voce vittorie rimasta a zero, è il caso di compiere valutazioni approfondite. Bisogna pianificare in fretta la rinascita per poi agire di conseguenza durante la pausa per i Mondiali. Secondo quanto rivelato da Paolo Paganini, la Juventus intenderebbe prima ridefinire la struttura societaria e poi prendere una decisione sul nuovo tecnico della Vecchia Signora. Il noto giornalista della Rai fa tre nomi in particolare per la successione a Federico Cherubini<<<