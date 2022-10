Lecce-Juve, i convocati bianconeri: fuori Vlahovic e Locatelli

Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Benfica, la Juve si prepara a tornare in Serie A. A poco più di 24 ore dall'inizio del match contro il Lecce , la Juve ha reso noti i convocati scelti da Allegri . Diversi assenti tra le fila bianconere: out Vlahovic, Locatelli, Bremer, De Sciglio, Chiesa, Pogba e Di Maria. Di seguito la lista completa.

Ma chi scenderà in campo? Allegri si affiderà al consueto 3-5-2, ma non avrà tante scelte a disposizione. In porta Szczesny, con Danilo, Bonucci e Alex Sandro a comporre la linea di difesa. Sulle fasce spazio a Cuadrado e Kostic, mentre a centrocampo ci saranno McKennie, Miretti e Rabiot. In attacco senza Vlahovic e Di Maria le scelte sono obbligate: Kean e Milik saranno il tandem d'attacco. In panchina pronti a subentrare i giovani Soulè e Iling Jr, che hanno fatto benissimo nel secondo tempo della sfida di Champions League.