Lecce, Baroni: “Come si affronta la Juve? Con la massima attenzione”

Alla vigilia della sfida contro la Juve l'allenatore del LecceBaroni è intervenuto in conferenza stampa: "La Juventus arriverà qui arrabbiata dopo l'eliminazione in Champions, ma non mi aspetto siano al di sotto dei loro standard qualitativi. Non ha senso fare un confronto tra noi e loro. Abbiamo comunque lavorato bene in settimana, abbiamo preparato bene la partita lavorando anche sugli errori commessi a Bologna. Non dobbiamo pensare al nostro avversario, ma guardare solo in casa nostra. L'attenzione sarà massima, andremo avanti come abbiamo sempre fatto".