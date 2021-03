Juventus Women-Milan Femminile 4-0: trionfo bianconero, scudetto più vicino

Bianconere e rossonere si sfidano in uno scontro di alta classifica

redazionejuvenews

Dopo il 3-1 rifilato al San Marino settimana scorsa, la Juventus Women si trova al primo posto della classifica in campionato. Le ragazze di coach Guarino sono ancora a punteggio pieno dopo 14 partite, a +3 dalle rivali del Milan, battute per 1-0 nell'andata giocata a "San Siro". Avversario di oggi a Vinovo sono proprio le rossonere di mister Maurizio Ganz, che andranno in cerca della vittoria per riaprire un campionato che sembra destinato sulla falsa riga di quelli passati. Juvenews.eu seguirà in diretta l'evento. Fischio d'inizio fissato per le ore 12.30:

SECONDO TEMPO:

94'- FINISCE QUI! Dopo quattro minuti di recupero, la Juventus può festeggiare un meritato 4-0 al Milan che avvicina sempre più il quarto scudetto consecutivo. Bianconere che hanno dominato in lungo e in largo un match sulla carta complicato. I gol di Bonansea e Hurtig nel primo tempo mettono subito la gara in discesa, con Staskova e Caruso che nella ripresa arrotondano il risultato. Le ragazze di coach Guarino comandano ora la classifica a 45 punti dopo 15 giornate, con 6 lunghezze di vantaggio proprio sulla squadra di mister Ganz.

91'- CARUSO! La centrocampista si riscatta subito. Assist di Staskova per Caruso che prova il tiro dalla distanza. Una deviazione mette fuori causa Korenciova, che può soltanto vedere il pallone entrare in rete.

89'- JUVE VICINA AL 4-0! Caruso si presenta in area dopo un filtrante ma, invece di calciare subito, temporeggia e il suo sinistro è deviato in angolo dall'uscita di Korenciova.

86'- Cambio nel Milan. Vitale rileva Fusetti.

84'- Ancora Juve in avanti. Cross pericoloso dalla destra di Maria Alves, dove Fusetti anticipa all'ultimo una Cernoia tutta sola e pronta a battere a rete.

82'- STASKOVA! Subito decisiva Zamanian che, dopo un pallone recuperato a centrocampo da Staskova, serve uno splendido assist di esterno alla stessa numero 9, bravissima nell'uno contro uno a scavalcare Korenciova. 3-0 e partita chiusa.

81'- Quarto cambio nella Juve. Esce una stanca Girelli per far posto a Zamanian.

75'- Ingresso in campo dello staff medico rossonero in seguito ad un problema alla caviglia accusato da Tucceri. Dopo alcuni secondi a terra, la milanista può però tornare a giocare.

73'- Doppio cambio nelle file delle padrone di casa. Entrano Caruso e Maria Alves, fuori Rosucci e Hurtig.

70'- Ennesima conclusione verso la porta di Giacinti. Dopo uno scambio con la compagna la rossonera arriva al tiro di sinistro, nessun problema però per Giuliani.

66'- Milan in attacco in cerca del gol che riaprirebbe la gara. Ancora ben trovata Giacinti in area, ma la numero 9 viene murata all'ultimo dall'intervento di Gama.

61'- Nervosismo tra Boquete e Rosucci. La numero 8 juventina entra in ritardo, la rossonera si innervosisce e ne nasce uno scontro verbale che l'arbitro riesce a tenere a bada.

58'- MIRACOLO DI GIULIANI! Taglio di Giaciniti in area premiato. La numero 9, in caduta, la colpisce di punta ma il tentativo si infrange sulla grandissima spaccata in uscita della numero uno bianconera.

56'- Problemi per Bonansea all'adduttore. La numero 11 è costretta ad uscire per lasciare spazio a Staskova.

55'- Problemi per Giacinti che resta a terra. La capitana rossonera riceve una sbracciata da Hyyrynen su un cross proveniente dalla sinistra. La Juve ha rischiato tanto in questa occasione, poteva starci il rigore.

49'- OCCASIONISSIMA JUVE! Ancora una scatenata Bonansea riesce a trovare Hurtig libera al limite. La svedese, preoccupata dall'arrivo di Fusetti in scivolata, calcia subito mettendo di poco fuori vicino all'incrocio dei pali.

46'- Rosucci subito al tiro. Il destro della numero 8 finisce fuori dallo specchio della porta, con Korenciova che controlla la situazione.

45'- Si riparte.

PRIMO TEMPO

45'- Finisce il primo tempo. Bonansea e Hurtig regalano il doppio vantaggio alla Juve.

43'- Sul seguente angolo Grimshaw trova la rete, ma l'arbitro annulla per una carica su Giuliani.

42'- Ancora pericolose le rossonere. Ingresso di Dowie dalla destra, traversone basso sul quale Hyyrynen anticipa Giacinti pronta a battere a rete e mette in angolo.

34'-MILAN VICINO AL GOL! Giacinti è bravissima a destreggiarsi in mezzo a tre avversarie, trova il lo spazio per il destro e scheggia la traversa a Giuliani battuta.

26'-HURTIG! Imbeccata dall'assist di Bonansea, la centravanti si presenta davanti a Korenciova che riesce solo a deviare il tiro. Raddoppio delle bianconere.

25'- Tiraccio dalla distanza di Tucceri. La terzina prova il colpo dalla distanza, ma la palla finisce alta.

23'- Qualche problema per Sara Gama. La numero 3 bianconera, però, si riprende subito e continua a giocare senza bisogno dello staff medico.

22'- Gara che si gioca molto a centrocampo. Entrambe le squadre provano ad imbastire azioni offensive, ma le difese sono entrambe attente.

15'- Bonansea al tiro. La numero 11 prova il sinistro a giro in area, ma la palla finisce abbondantemente fuori.

12'- Il Milan cerca il pareggio. Tiro di Bergamaschi dalla distanza, la difesa bianconera respinge.

8'- BONANSEA! Traversone dalla destra di Hyyrynen che trova la testa di Hurtig. L'attaccante fa da sponda per l'inserimento di Bonansea, bravissima a mettere in rete il quinto gol del suo campionato.

6'- JUVE VICINA AL VANTAGGIO! Cross dalla sinistra di Boattin, Girelli si libera per colpire di testa e mette a pochi centimetri dal palo.

4'- Primo tiro della partita. Bonansea cerca il sinistro dal limite dell'area, ma la palla arriva debolmente nella mani di Korenciova.

1'- Inizia la partita

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Guarino.

MILAN FEMMINILE (3-4-1-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Spinelli; Bergamaschi, Hasegawa, Grimshaw, Tucceri; Boquete; Giacinti, Dowie. All. Maurizio Ganz