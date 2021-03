Del Piero: “Non mi aspettavo la reazione della Juve, ha ritrovato ritmo e cattiveria”

L'ex capitano della Juventus ha parlato del momento dei bianconeri

La Juventus ha vinto sabato sera contro la Lazio, dando seguito a quella ottenuta contro lo Spezia e mantenendo il terzo posto in classifica. I bianconeri sono a 4 punti dal Milan e a sette dall'Inter, in attesa che i nerazzurri questa sera scendano in campo contro l'Atalanta a Bergamo. La Juventus ha convinto nella partita contro la squadra di Simone Inzaghi, preparando al meglio il terreno per la partita di domani contro il Porto, nella quale i giocatori saranno chiamati a recuperare la sconfitta per 2-1 subita nella gara di andata.