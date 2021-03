Juventus Women, Guarino: “Col Milan sfida importante ma non decisiva”

Le dichiarazioni dell'allenatrice alla vigilia della gara di campionato

Qualità del Milan? Sono una squadra forte in tutti i reparti, costruita per vincere il campionato e non lo nascondono. Possono creare diversi pericoli in fase offensiva, potendo contare su giocatrici di spessore e levatura europea. Dovremo faremo molta attenzione, dai dettagli alle situazioni di pericolo che possono creare. Vittoria all'andata? Rispetto a quella partita hanno due innesti nuovi, di caratura internazionale. Avranno un altro assetto in mezzo, cambierà di conseguenza anche la qualità del loro gioco. Le abbiamo studiate, mi aspetto una partita con tanti duelli. Sarà importante vincerli. Queste sono le partite che fanno bene al calcio, che accendono l'adrenalina, che mettono in campo 22 giocatrici di assoluto valore. Chi le vede potrà nutrire maggior interesse per questo movimento".