Cristiana Girelli è tra le 50 giocatrici più forti al mondo

Un altro importantissimo riconoscimento per l'attaccante bianconera

redazionejuvenews

Un altro importante riconoscimento per l'attaccante delle Juventus Women. Adesso Cristiana Girelli conquista le scene internazionali e si inserisce nella top 50 delle calciatrici migliori al mondo. Tre settimane fa era sul palco dell'Ariston di Sanremo per rappresentare tutta la categoria e tutte le professioniste del calcio femminile, mentre la settimana scorsa è stata premiata al Gran Galà del Calcio AIC, vincendo il titolo di "Calciatrice dell'anno". Infatti, l'Associazione Italiana Calciatori l'ha votata all'unanimità. Per l'occasione, la giocatrice ha dichiarato: "Sono contenta di aver ricevuto questo premio, essere votata da loro vale doppio, vuol dire essere apprezzati da chi ti affronta in campo".

Adesso Cristiana Girelli si toglie l'ennesima soddisfazione e conquista, questa volta, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali per quanto riguarda il gioco del calcio. L'attaccante della Juventus Women è stata infatti inserita da ESPN nella lista delle 50 calciatrici più forti al mondo. La bomber della squadra allenata da Rita Guarino si è piazzata alla posizione numero 41, appena dietro Megan Rapinoe. Questo conferma Cristiana Girelli assoluta protagonista di questa stagione in maglia bianconera, dove l'attaccante è sempre più un punto di riferimento per le ragazze della Juventus Women e per la Nazionale Italiana Femminile. La bresciana, infatti, è la leader di tutto il gruppo che si appresta a conquistare il terzo Scudetto consecutivo.

La squadra allenata da Rita Guarino è imbattuta in Campionato. L'ultima vittoria è stata quella di sabato, quando la Juventus Women ha avuto la meglio sulla Fiorentina per 2 a 0. L'unica sconfitta è stata quella in Coppa Italia contro la Roma, ma Cristiana Girelli e le compagne hanno reagito meravigliosamente bene, battendo sia il Milan, scontro importante per la corsa Scudetto con cui hanno allungato in classifica, e sia le viola. Ricordiamo che Cristiana Girelli è una classe 1990, quindi ha 31 anni ancora da compiere. Inoltre da otto anni fa parte stabilmente del giro della Nazionale Italiana ed è la calciatrice in attività con il palmares più ampio.