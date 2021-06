La UEFA scrive alla Juve: ufficiale la partecipazione alla prossima Champions

La lettera della massima organizzazione europea

La lunga diatriba con la UEFA per il caos Superlega è finalmente giunta al termine. La Juventus, tramite una lettera, ha infatti ricevuto la conferma che, nella stagione 2020/21, parteciperà regolarmente alla Champions League. I bianconeri avevano raggiunto il quarto posto sotto la gestione di Andrea Pirlo all'ultima giornata, grazie al successo in casa del Bologna e al contemporaneo pareggio del Verona in casa del Napoli. Il termine ultimo per escludere la squadra sarebbe stato il 14 giugno, visto che oggi, 15 giugno, si sono svolti i sorteggi dei preliminari.