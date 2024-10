La Marca: "Juventus-Lazio match complicato. Su Kalulu..."

Domenico La Marca, avvocato, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'ultimo periodo dei bianconeri.

Domenico La Marca, avvocato, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a “1 Football Club”: “Sarà una settimana importante per il campionato, visto che la Juventus dovrà confrontarsi con la Lazio, mentre la Roma sarà impegnata nella sfida con l’Inter. Per i bianconeri sarà una sfida delicata, considerate le numerose assenze, anche se da questo punto di vista bisogna riconoscere i meriti di Thiago Motta che è stato bravo a responsabilizzare alcuni giovani talenti basti pensare a Savona e Mbangula, e il momento di forma della Lazio che sta proponendo un ottimo calcio. Potrebbe essere una partita importante anche per Douglas Luiz che potrebbe essere schierato più vicino alla punta, così da poter sfruttare le sue capacità tecniche e balistiche”.

Su Kalulu

“Kalulu è stata una grande operazione da parte della Juventus, che a costi relativamente contenuti si è assicurata in prestito con diritto di riscatto, un giocatore giovane ma che ha già dimostrato ampiamente il suo valore al Milan ed in questa nuova avventura in bianconero è stato capace immediatamente di imporsi con personalità ed autorità. Impressionante è stata la sua prova a Lipsia contro avversari del calibro di Sesko, Xavi Simons ed Openda, dove tra recuperi e capacità di ribaltare l’azione ha davvero dato prova di tutte le sue qualità. Kalulu si è adattato immediatamente con il modo di intendere il calcio di Thiago Motta e partita dopo partita sembra sempre di più indispensabile per questa Juventus”.