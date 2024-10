La Marca: “Kalimuendo completerebbe l’attacco della Juventus”

Domenico La Marca ha parlato della punta Arnaud Kalimuendo: per l'avvocato si tratterebbe di un profilo adeguato per le necessità della Juve

Intervistato a 1 Football Club, Domenico La Marca ha parlato dell’attaccante del Rennes, Arnauld Kalimuendo, accostato agli interessi di calciomercato invernale della Juventus. Ecco le sue parole: “Arnaud Kalimuendo è un profilo molto interessante, visto che si tratta di un giocatore giovane ma che già vanta campionati importanti in Ligue 1, ed anche quest’anno al Rennes è partito in maniera notevole con 3 reti in 6 giornate di campionato.

Si tratta di un giocatore molto duttile che per caratteristiche andrebbe a completare il reparto offensivo della Juventus, visto che potrebbe giocare con Vlahovic o essere un’alternativa del serbo chiaramente con altre qualità. È un giocatore che si incastrerebbe alla perfezione nel gioco di Thiago Motta. Beto è un altro tipo di attaccante, che già conosce il nostro campionato, visto il suo passato all’Udinese, si tratterebbe di un centravanti maggiormente fisico che attacca la profondità e che apre gli spazi ai compagni di squadra, il portoghese da questo punto di vista sarebbe una valida alternativa a Vlahovic”.

La Marca: “Kalulu indispensabile per la Juve”

Successivamente, l’avvocato ha parlato dell’impatto di Pierre Kalulu nella Juventus: “Kalulu è stata una grande operazione da parte della Juventus, che a costi relativamente contenuti si è assicurata in prestito con diritto di riscatto, un giocatore giovane ma che ha già dimostrato ampiamente il suo valore al Milan ed in questa nuova avventura in bianconero è stato capace immediatamente di imporsi con personalità ed autorità. Impressionante è stata la sua prova a Lipsia contro avversari del calibro di Sesko, Xavi Simons ed Openda, dove tra recuperi e capacità di ribaltare l’azione ha davvero dato prova di tutte le sue qualità. Kalulu si è adattato immediatamente con il modo di intendere il calcio di Thiago Motta e partita dopo partita sembra sempre di più indispensabile per questa Juventus”.