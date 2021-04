La Juve ricorda Andrea Fortunato

TORINO - La Juventus ricorda Andrea Fortunato con questa nota sul suo sito ufficiale: "Gli anni scorrono, inesorabilmente, proprio come le lacrime di tutti noi in quel maledetto 25 aprile 1995 quando venne comunicata la notizia della prematura scomparsa di Andrea Fortunato, a soli 23 anni. Ci manca, Andrea. Tanto. Ci mancano la sua semplicità, il suo sorriso. Ci manca la sua forza d’animo che lo ha sempre contraddistinto, anche nel momento più difficile. Ciò che ci teniamo stretto, però, è il suo ricordo. È indelebile nei nostri cuori e nelle nostre menti perché quel maledetto giorno di ventisei anni fa un pezzo di ognuno di noi se n’è andato via con lui. Andrea approdò alla Juventus nell’estate del 1993, poco più che ventenne, ma nonostante la giovane età mise subito in mostra le sue qualità tecniche e caratteriali. Un vero e proprio talento della fascia sinistra, un giovane che aveva tutti i numeri per diventare uno dei più grandi nel suo ruolo, ma che purtroppo si è dovuto arrendere di fronte a una terribile malattia. Il vuoto che hai lasciato è enorme, caro Andrea, ma sei e sarai per sempre con noi".