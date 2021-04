La Juventus fa gli auguri a Szczesny

La Juve fa gli auguri a Szczesny

TORINO - Attraverso il proprio sito web ufficiale, la Juventus ha fatto gli auguri al suo estremo difensore, Wojciech Szczesny , che oggi compier 31 anni: "Quarto compleanno in bianconero per Wojciech Szczesny . Il nostro numero 1 compie oggi 31 anni, con la testa già rivolta all'impegno di oggi pomeriggio contro l'Atalanta. Un'altra grande partita da vivere insieme. «Spero di imparare tanto, qui. La Juve mi ha scelto, è il posto giusto: io voglio vincere e migliorarmi costantemente, qui c’è la mentalità giusta per farlo, questo è un grande passo avanti nella mia carriera, sono pronto ad accettare la sfida per raggiungere grandi obiettivi». Si era presentato con queste parole e in bianconero ha vinto - tre scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia fin qui – ed è cresciuto, esattamente come si auspicava. Giorno dopo giorno, Tek ha saputo migliorarsi, rappresentando un punto di riferimento per la squadra in tutti i momenti attraversati in queste stagioni. E ha voglia di crescere e vincere ancora. A cominciare da oggi. Buon compleanno da tutti noi!".

Ieri, ha proposito di Juventus, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Andrea Pirlo per presentare il match di oggi: "Abbiamo lavorato bene durante la settimana, sapendo che l’Atalanta ha caratteristiche particolari e che gioca un calcio diverso rispetto alle altre squadre. Noi abbiamo provato delle contromosse per evitare la loro pressione feroce: sono contento del lavoro che abbiamo fatto in settimana, sarà una partita intensa e sono fiducioso. L’Atalanta ha grandi giocatori, ci son pochi giocatori con la forza fisica di Zapata o con l’estro di Ilicic. Ronaldo domani non sarà della partita. In questi giorni non è riuscito a recuperare dal problema al flessore nato dopo la gara di domenica scorsa, non si sente in grado di poter spingere e avrebbe rischiato troppo. Abbiamo deciso di lasciarlo a riposo e proveremo a recuperarlo per la partita di mercoledì".