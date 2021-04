Serafini: “La Juve non può permettersi Donnarumma”

Il giornalista allontana la Juve dal portiere

Juventus e Donnarumma è un'operazione che fa paura ai tifosi del Milan e fa sognare quelli della Juventus. Il rinnovo del portierone rossonero è in fase di stallo ormai da tempo, infatti le due parti sono ancora ferme e sembra non esserci un punto di intesa tra l'offerta del club e la proposta del giocatore. È proprio in questa situazione precaria che la società bianconera potrebbe intervenire e cercare di stappare il gioiellino della nazionale italiana e portarlo a Torino. Il Milan infatti ha offerto 8 milioni di euro a stagione, che comunque sono molto vicini ai 10 milioni richiesti da Donnarumma. Tutti si aspettavano una accordo a metà strada invece che un totale nulla di fatto. Sulla vicenda è intervento Luca Serafini sulla diretta di Calciomercato.

Il giornalista ha parlato del futuro di Donnarumma, gelando in qualche modo la Juventus: “A me risulta che l’accordo economico con Donnarumma sia raggiunto da tempo, ma ci sono delle commissioni che vanno definite”, delle parole che sicuramente spiazzano i tifosi bianconeri che già vedevano l'estremo difensore leader dell'intero reparto insieme a De Ligt. Sempre ai microfoni di CMIT TV, Serafani ha aggiunto: “La Juventus non è in grado di sostenere questa cifra.Raiola vuole 20 milioni di commissioni e Donnarumma ha una proposta sul tavolo tra gli 8 e i 10 di ingaggio da parte del Milan, quindi ne pretenderebbe almeno 10 per 4 anni. Un’operazione da 100 milioni non è sostenibile al momento per i bianconeri. Poi bisognerà capire se è un tentativo di Raiola, ma c’è anche il Paris Saint-Germain che potrebbe farsi avanti”.