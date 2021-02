La Juve vince ma Danilo fa autocritica: “Non sono soddisfatto della mia prestazione”

Il brasiliano ha posato sul suo profilo Instagram dopo la partita di ieri sera

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera contro il Crotone la gara valevole per la ventitreesima giornata, riportandosi al terzo posto in classifica sopra la Roma, e accorciando le distanze rispetto al Milan secondo; ora distante adesso 4 punti, con l'Inter in testa al campionato ad 8 lunghezze di distanza. I bianconeri hanno una partita in meno, quella contro il Napoli ancora da recuperare, e stanno guardando partita per partita, cercando di recuperare lo svantaggio maturato nei confronti dei nerazzurri primi in classifica.

Ieri sera era comunque importante vincere, e gli uomini di Andrea Pirlo hanno risposto presenti vincendo una partita non complicatissima; grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che è tornato in cima alla classifica marcatori, e al sesto gol di Weston McKennie, che ha chiuso definitivamente la partita firmando il 3-0. Una buona prova di tutta la squadra, che ha dovuto sopperire a molte assenze ed a una condizione fisica che in alcuni uomini non è perfetta. La squadra inizierà da oggi a preparare la prossima partita, che vedrà i bianconeri andare ospiti dell'Hellas Verona, in un'emergenza maggiore rispetto a quella in cui si è trovata ieri sera; soprattutto nel reparto arretrato.

Se la coppia centrale formata da De Ligt e Demiral ha giocato una grande partita, dimostrando di sfida in sfida il miglioramento della loro intesa, e in generale tutta la squadra ha prodotto una buona prestazione, al termine della sfida c'è stato chi sui social ha voluto fare autocritica. Il difensore brasiliano Danilo infatti, ammonito e in diffida quindi squalificato per la prossima partita, ha postato dopo il match contro il Crotone sul suo profilo Instagram; facendo mea culpa soprattutto per la situazione in cui lascerà la squadra nella prossima partita: "Non sono soddisfatto della mia prestazione e mi dispiace per il giallo che mi farà saltare la prossima partita, ma abbiamo fatto il nostro lavoro! Riprendiamo subito il nostro percorso. Avanti Juve!"