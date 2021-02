La Juve ‘presta’ lo Stadium: Real Sociedad-Manchester United si giocherà a Torino

TORINO – Non si tratta della prima partita spostata dalla sede indicata ad un campo neutro a causa dell’emergenza Covid, ma della prima che verrà giocata in Italia. Il match tra Real Sociedad e Manchester United del 18 febbraio, valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà giocato all’Allianz Stadium. Le ultime restrizioni applicate dalla Spagna, che impediscono ai residenti nel Regno Unito di entrare nel paese, hanno costretto l’UEFA e i due club a studiare una soluzione alternativa. La Juventus ha messo a disposizione il proprio impianto di proprietà per permettere a Real Sociedad e Manchester United di giocare la loro partita. Poco fa è stata ufficializzata la decisione, confermando che la gara verrà effettivamente giocata all’Allianz Stadium.

Questo il comunicato ufficiale diramato dall’UEFA: “La UEFA ha confermato che la partita di andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra Real Sociedad de Fútbol e Manchester United FC si svolgerà allo Juventus Stadium di Torino. La data della partita (18 febbraio 2021) e l’orario di inizio (18: 55CET) rimarranno gli stessi. La UEFA desidera ringraziare la Real Sociedad de Fútbol e il Manchester United FC per la loro stretta collaborazione e assistenza nel trovare una soluzione al problema in questione, così come la Federcalcio italiana e la Juventus per il loro sostegno e per aver accettato di ospitare la partita in questione”.

Non è la prima volta che la Juventus ‘presta’ lo Stadium all’Europa League, che ha già ospitato la finalissima del 2014. Finale che la Juventus avrebbe anche potuto giocare tra le mura casalinghe, ma si lasciò scappare l’occasione venendo eliminata in semifinale dal Benfica. Gli stessi portoghesi persero poi la finalissima a Torino contro il Siviglia. Tra Real Sociedad e Manchester United ci sarà soltanto un giocatore che potrà sentirsi a casa: Paul Pogba potrà respirare nuovamente l’aria dell’Allianz Stadium senza dover scendere in campo da avversario della Juventus.