La UEFA rivela la squadra dell’anno: c’è Ronaldo

TORINO – Con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, la UEFA ha svelato la squadra dell’anno del 2020 composta, come al solito, da undici giocatori. In porta c’è Manuel Neuer. In difesa troviamo da sinsitra a destra Alphonso Davies, Virgil Van Dijk, Sergio Ramos e Joshua Kimmich. Centrocampo a due con Thiago Alcantara e Kevin De Bruyne. Infine dietro all’unica punta, Robert Lewandowski, ci sono Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. C’è dunque il portoghese nei migliori undici dell’anno, autore di una stagione degna di nota con la vittoria del nono scudetto consecutivo con la Juventus e con il secondo posto nella classifica marcatori della Serie A dietro ad uno scatenato Ciro Immobile che ha vinto la Scarpa d’Oro.

Juventus che stasera cercherà di portare a casa il primo trofeo del 2021 nella sfida di Supercoppa italiana contro il Napoli. Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha presentato il match di Reggio Emilia in conferenza stampa. Di seguito riportiamo le sue parole: "Siamo qui per vincere – ha detto Andrea Pirlo -. Il Napoli è una squadra forte, l'ha dimostrato fin dall'arrivo di Gattuso nella scorsa stagione. É una formazione tecnica alla quale piace giocare la palla. Dovremo essere bravi ad attaccare la loro difesa e a sfruttare le occasioni, abbiamo provato questa mattina alcune soluzioni, loro hanno una retroguardia stretta che gioca di reparto. Questa Supercoppa arriva dopo una brutta sconfitta in campionato, vogliamo portare a casa il trofeo. La gara di San Siro bisogna cancellarla e liberare la testa». Il tecnico bianconero ha poi parlato di alcuni singoli giocatori. «In porta giocherà Szczesny. Demiral si porta dietro da qualche settimana dei problemini fisici ed ha avuto una ricaduta, per questo non è presente. Kulusevski titolare? Deciderò domani".