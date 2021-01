Del Piero ricorda il primo gol allo “Stadium”: “I record sono fatti per essere battuti”

TORINO- La Juventus continua la sua rimonta alla vetta della classifica, attualmente occupata dal Milan e lontana sette punti. La squadra di Andrea Pirlo, dopo il brutto ko di settimana scorsa contro l’Inter, che ha fatto suo il “derby d’Italia” con il risultato di 2-0, si è subito riscattata battendo con il medesimo risultato il Bologna, centrando la decima vittoria del suo campionato. I bianconeri non hanno alcuna intenzione di abdicare e vogliono centrare il traguardo del decimo scudetto consecutivo, un risultato che migliorerebbe il record di nove allori di fila, risultato già difficilmente superabile. Nove scudetti che sono coincisi con i nove anni (quasi dieci ormai) dal cambio di stadio, dal passaggio dal vecchio “Olimpico” all'”Allianz Stadium”, primo impianto di proprietà di un club nel nostro campionato.

“Allianz Stadium” che nel corso degli anni ha visto passare diversi campioni sul proprio terreno di gioco, tra cui Alessandro Del Piero, anche se solamente per una stagione. L’ex capitano bianconero, tra l’altro, è stato l’unico giocatore ad andare a segno in ben quattro stadi diversi con la maglia della Vecchia Signora. Si parte con la rete del 19 settembre 1993 nella vittoria contro la Reggiana, coincisa con la prima marcatura di “Pinturicchio” con la Juve. Lo stadio era l’allora “Delle Alpi”. poi il gol al Torino con la maglia della Primavera del 18 giugno 1994 al “Comunale” del capoluogo piemontese. Ancora dopo la marcatura contro il Vicenza del 16 settembre 2006 all'”Olimpico” nell’anno della Serie B e, infine, il solito “tiro alla Del Piero” del 24 gennaio 2012, realizzato nel 3-0 in Coppa Italia alla Roma. Del Piero ha voluto ricordare con un post su Instagram questa ricorrenza, lasciando il messaggio: “Il 24 gennaio 2012 ho realizzato il primo goal allo Stadium. Con quella rete sono riuscito a segnare in 4 diversi stadi di proprietà di un unico club: la Juventus. Orgoglioso di questo primato, ma i record sono fatti per essere battuti”:

