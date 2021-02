Juve, senti Solskjaer: “Pogba si diverte a giocare con la nostra maglia”

TORINO – Dopo aver concluso il mese di gennaio con un ciclo di vittorie pesantissime, ora in casa Juve c’è aria di grande entusiasmo per quello che sarà il proseguo della stagione che, sta entrando sempre piu nel vivo. Imminente la sfida di Coppa Italia che sarà decisiva per dichiarare chi sarà la prima finalista tra Juve ed Inter, subito dopo invece, bisognerà preparare prima la gara di campionato contro il Napoli di Gattuso, dopodiché sarà la volta della Champions, con il Porto che attenderà i bianconeri nella propria tana. Ma oltre agli impegni sul campo, dalle parti della Continassa si continua a lavorare duramente anche negli uffici della dirigenza bianconeri per rafforzare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Pirlo.

Uno dei nomi caldi che da sempre è rimasto in orbita, porta inevitabilmente al francese del Manchester United Paul Pogba. Il Campione del Mondo in carica, qualche mese fa sembrava essere ormai giunto al termine del suo rapporto con i Red Devils, soprattutto dopo le rumorosissime dichiarazioni del suo procuratore Mino Raiola che, lo volevano fortemente lontano dalle parti dell’Old Trafford. Ma l’attuale situazione di classifica del club inglese e quel rapporto che sembra essere quasi ricucito, i dubbi sulla sua permanenza sono iniziati a trapelare anche nella mente dei piu scettici.

Intanto, ci ha pensato il suo allenatore Solskjaer a rafforzare maggiormente il legame tra il club inglese e l’ex bianconero e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa.

“Le speculazioni su Paul ci saranno sempre. Abbiamo un buon dialogo aperto con Paul ma ciò di cui parliamo e di come vediamo la situazione resta ovviamente tra noi. Sono solo felice che sia concentrato, stia giocando davvero bene e sia felice. Questo è importante. Si può vedere Paul ora che si diverte a giocare a calcio la nostra maglia”.