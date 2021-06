Kulusevski: “Ronaldo e Zlatan? Personalità diverse ma sono due leader”

Il calciatore della Juventus ha parlato

redazionejuvenews

Domani sera la Svezia scenderà in campo contro l'Ucraina nella partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Il calciatore della Nazionale scandinava e della Juventus Dejan Kulusevski, ha parlato intervistato dai microfoni di Sportbladet, ai quali ha paragonato Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, uno compagno in bianconero l'altro in Nazionale: "Hanno due personalità diverse, ma alcune cose in comune. Sono due leader a cui piace trascinare il gruppo. Mi trovo bene con tutti e due. Ho imparato molto da loro anche perché guardo e chiedo tante cose. Una benedizione vedere Zlatan in Nazionale di recente: sono felice di aver avuto la possibilità di giocare con lui".

Intanto dopo l'eliminazione di ieri arrivata per mano del Belgio, Cristiano Ronaldo ha voluto dedicare un messaggio ai tifosi portoghesi, attraverso le sue pagine social: "Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e lasciamo la competizione prima di quanto volevamo. Ma siamo orgogliosi del nostro percorso, abbiamo dato tutto per difendere il titolo di Campioni d'Europa e questo gruppo ha dimostrato di poter dare ancora tanta gioia ai portoghesi. I nostri tifosi sono stati instancabili nel sostenere la squadra dall'inizio alla fine. Abbiamo corso e combattuto per loro, per essere all'altezza della fiducia che riponevano in noi. Non è stato possibile arrivare dove tutti volevamo, ma questo è il nostro sincero e profondo ringraziamento. Congratulazioni al Belgio e buona fortuna a tutte le squadre che restano nella competizione. Quanto a noi, torneremo più forti. Forza Portogallo!"

Lo stesso Ronaldo è stato anche criticato dall'ex giocatore Ian Wright: " "Quanti calci di punizione segna davvero Cristiano Ronaldo? Ho letto da qualche parte che ha una media di una su cinquanta. In pratica è una leggenda. Cristiano va a tirare, tutto il mondo fa silenzio e poi non succede mai niente. La punizione del primo tempo? Courtois ha tutto il tempo di vederla. Su, la verità è che su punizione Cristiano Ronaldo non segna molto...".