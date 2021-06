Mercato Juve, pesantissime notizie da Sky: “Colpo di scena, tutto bloccato”

Il raduno bianconero si avvicina, così come la nuova stagione. Di mezzo c'è naturalmente il calciomercato estivo, durante il quale la Juventus è chiamata ad intervenire per rimodellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Di temi e di trattative in ballo ce ne sono davvero tantissime. Molto passerà dal futuro di Cristiano Ronaldo e dal mercato in uscita in generale, poi ci si concentrerà sui colpi in entrata. In queste ultime ore però è arrivata una notizia che rischia fortemente di complicare i piani bianconeri, a rivelarla è Sky Sports <<<