Wright contro Ronaldo: “Le punizioni di Ronaldo? Va a tirare e non succede mai niente..”

Polemiche dell'ex attaccante sul giocatore portoghese

redazionejuvenews

Ieri sera la partita valevole per gli ottavi di finale tra Belgio e Portogallo ha visto i campioni in carica venire eliminati per mano della Nazionale belga. Il Portogallo non è infatti riuscito a vincere la partita, vinta dalla Nazionale di Lukaku grazie ad un gran gol da fuori di Hazard, che ha deciso la partita rimasta sull'1-0 per tutti i novanta minuti, nonostante i frequenti e molteplici attacchi dei lusitani.

Un'uscita prematura, che ha bruciato ad una nazione intera, e che ha portato nuove polemiche. L'ex attaccante Ian Wright, intervistato dai microfoni di ITV per i quali commenta gli Europei, si è scagliato contro Cristiano Ronaldo e contro le sue punizioni: "Quanti calci di punizione segna davvero Cristiano Ronaldo? Ho letto da qualche parte che ha una media di una su cinquanta. In pratica è una leggenda. Cristiano va a tirare, tutto il mondo fa silenzio e poi non succede mai niente. La punizione del primo tempo? Courtois ha tutto il tempo di vederla. Su, la verità è che su punizione Cristiano Ronaldo non segna molto...".

Intanto lo stesso Ronaldo ha scritto un messaggio sui suoi social dopo l'eliminazione: "Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e lasciamo la competizione prima di quanto volevamo. Ma siamo orgogliosi del nostro percorso, abbiamo dato tutto per difendere il titolo di Campioni d'Europa e questo gruppo ha dimostrato di poter dare ancora tanta gioia ai portoghesi.

I nostri tifosi sono stati instancabili nel sostenere la squadra dall'inizio alla fine. Abbiamo corso e combattuto per loro, per essere all'altezza della fiducia che riponevano in noi. Non è stato possibile arrivare dove tutti volevamo, ma questo è il nostro sincero e profondo ringraziamento.

Congratulazioni al Belgio e buona fortuna a tutte le squadre che restano nella competizione. Quanto a noi, torneremo più forti. Forza Portogallo!"