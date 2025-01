Koopmeiners: "Non siamo contenti, questo è sicuro. Sul capitano..."

Teun Koopmeiners, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del ruolo di capitano.

Teun Koopmeiners, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a SportMediaset: “Penso che ci sia un po’ di tutto, ci sono momenti in cui facciamo bene, ma dobbiamo farlo per 90 minuti. Dobbiamo capire che non basta giocare bene per 70-80 minuti. Abbiamo avuto le occasioni per vincere ed è una cosa importante, dobbiamo imparare e fare meglio. Non siamo contenti, questo è sicuro. Dobbiamo e vogliamo fare meglio. Ogni giorno facciamo di tutto per fare meglio, perché per la Juve non basta quello che stiamo facendo finora. Dobbiamo essere una squadra, uniti: questo è importante, perché la qualità c’è. Si vede sia in allenamento che in partita. È importante che cresciamo, sappiamo che non basta in questo momento e sono il primo a prendermi la responsabilità. Lo sentiamo come gruppo”.

Sull’Atalanta

“All’Atalanta ho giocato tanti anni, in generale devo fare meglio. Come ho detto in altre occasioni, vale su quasi tutti i discorsi: a volte a livello di posizione, a volte tecnicamente. Ho qualità e lo so, ho fiducia nelle mie qualità: non è questo il problema. Voglio trovare il momento giusto per fare tutto, come avvenuto all’Atalanta. Non sono contento di quello che ho fatto finora e voglio aiutare di più la squadra. Capitano? L’ho saputo in giornata, prima della partita. Sento anche questa responsabilità, è un grandissimo onore per me essere il capitano della Juventus e voglio aiutare la squadra come cerco di fare sempre.”