Klopp: “Superlega fuori dal tavolo, molto bene, ma nuova Champions non è ‘Oh è fantastico’”

L'allenatore del Liverpool ha parlato

TORINO - Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool ha parlato in conferenza stampa della Superlega. Queste le sue parole: "Quello che ho sentito è che non è ancora finita. Non voglio dire che la Superlega potrebbe ancora esserci, ma ovviamente ci sono molte discussioni anche su altre cose. Potremmo parlare molto di questo genere di cose, solo che non sono qui per questo. Sono d'accordo con Guardiola. La Superlega è fuori dal tavolo, molto bene, ma la nuova Champions League non è 'Oh è fantastico'. Vedremo cosa succederà. Forse la UEFA chiederà che le competizioni di coppa vengano cancellate in Inghilterra, avere solo 18 squadre in campionato".