Calciomercato Juventus – Paratici esagerato: sogna il colpo da 60 milioni!

Ai tifosi il calcio giocato piace tantissimo, ma le emozioni che si provano quando campioni di livello assoluto vengono avvicinati alla tua squadra del cuore non sono trascurabili. Nonostante il destino della Juventus sia ancora fortemente in bilico dal punto di vista sportivo, le voci che circolano attorno al prossimo mercato della Vecchia Signora non possono che provocare dei sussulti fra i supporter bianconeri. La campagna acquisti e cessioni estiva dovrebbe essere particolarmente appassionante, perché potrebbero muoversi dalle rispettive squadre dei pezzi da 90, soprattutto in attacco<<<